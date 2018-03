et AFP

publié le 29/11/2016 à 09:38

Salah Abdeslam reste muet. Le seul membre encore en vie des commandos des attentats du 13 novembre 2015 a refusé une nouvelle fois de répondre au juge antiterroriste qui l'interrogeait dans la journée de mardi 29 novembre, selon des sources proches de l'enquête.



Il a été extrait de sa cellule de Fleury-Mérogis (sud de Paris) au petit matin et son convoi, sous surveillance maximale, et est parti vers 7h00 pour le palais de justice de Paris. Depuis son transfert de Belgique vers la France le 27 avril, le suspect-clé des attentats de Paris et Saint-Denis, qui ont fait 130 morts, garde le silence. Mi-octobre, ses avocats avaient renoncé à le défendre, ayant "la conviction qu'il ne s'exprimera pas".

Mis en examen pour assassinats terroristes et suspect-clé des attentats parisiens qui ont fait 130 morts, Salah Abdeslam est détenu à l'isolement depuis le 27 avril et placé sous vidéosurveillance 24h/24. Salah Abdeslam avait tenté, devant le Conseil d'État, de faire suspendre ce dispositif inédit en France, mais la plus haute juridiction administrative l'avait débouté fin juillet, estimant que "le caractère exceptionnel des faits terroristes" pour lesquels il est poursuivi "impliquait que toutes les précautions soient prises".