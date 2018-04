publié le 14/04/2018 à 22:42

Deux jours après la réouverture du Super U, il est déjà prévu de rendre hommage aux victimes des attentats de l'Aude. Deux lieux de recueillement seront inaugurés à Trèbes (Aude) l'an prochain à l'occasion du premier anniversaire de l'attaque terroriste des Aigles de la Cité à Carcassonne et du Super U de Trèbes. C'est ce qu'a annoncé ce samedi 14 avril le maire de la commune de Trèbes, Éric Ménassi.



Ces lieux de mémoire se préparent "en accord" avec les familles des victimes, à savoir les proches de Jean Mazières, Hervé Sosna, Christian Medves et Arnaud Beltrame, et avec "les plus hautes autorités de l'État". C'est ce qu'a précisé le maire au cours d'une conférence de presse. Comme le rapporte La Dépêche, l'édile a d'abord tenu à rendre hommage à la dignité des habitants de sa commune.

Un lieu "très républicain" pour le colonel Beltrame

"Je ne veux pas verser dans l’angélisme, mais après un tel drame, la colère peut facilement prendre le dessus. Pourtant, la population a perçu qu’il fallait être unis et observer un moment de recueillement", a déclaré le maire.

Selon l'élu, un premier lieu au symbole "très républicain" sera dédié au colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, alors que le second lieu sera dédié "aux victimes" de l'attentat. Le projet dédié uniquement au colonel Beltrame est étudié avec le Premier ministre Édouard Philippe, a encore indiqué Éric Ménassi.