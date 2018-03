publié le 30/04/2016 à 15:13

"Est-ce que vous allez imprimer ça dans vos cervelles?" À l'isolement depuis son arrestation, Jawad Bendaoud, dont l'appartement avait servi de planque aux jihadistes du 13 novembre, apostrophe les juges d'instruction dans un virulent courrier où il continue de clamer son innocence. "Depuis ma sortie de prison (en septembre 2015, ndlr), je n'ai même pas préparé un repas et vous me parlez de préparer des attentats. Je n'ai rien à voir avec tout ça", martèle l'ancien petit caïd de Saint-Denis, dans sa lettre du 25 mars.



Jawad Bendaoud, arrêté le 18 novembre 2015 et mis en examen six jours plus tard notamment pour "association de malfaiteurs criminelle en relation avec une entreprise terroriste", est depuis à l'isolement à la maison d'arrêt de Villepinte, en Seine-Saint-Denis. L'homme de 29 ans, déjà condamné pour homicide involontaire en 2008, cherche à prouver son innocence. "J'ai vu Abaaoud (cerveau présumé des attentats, ndlr) moins de dix minutes vous croyez que je suis profiler pour savoir ce qu'il a fait avant d'arriver chez moi", écrit-il, rappelant avoir "consommé de la coke et du shit en quantité" ce jour-là. Quant aux explosifs, "la seule fois où j'en ai vu (...), c'est dans des films d'action".

Jawad a voulu se vanter

Jawad Bendaoud dit avoir tout inventé dans le SMS adressé au matin du 18 novembre à sa petit amie. "Tous les mecs de ma rue, hier, ils rigolaient, ils m'ont dit t'es un OUF, tu ramènes des mecs de Belgique, deux frères MUS. (...) Sur le Coran de La Mecque c'est des terroristes", avait-il écrit à la jeune femme, laissant à penser qu'il avait dès le départ établi un lien entre les deux fugitifs et les attentats. "J'ai affabulé. Personne ne m'a dit ça. Je voulais jouer un rôle, (...) me vanter", assure-t-il aujourd'hui aux juges.

L'écriture droite et régulière devient anarchique au fil des pages : "Je veux sortir de l'isolement. Je vais péter les plombs", conclut-il. "Mon client n'a à aucun moment adhéré ou été associé à un quelconque projet terroriste", a commenté l'une de ses avocates Me Marie-Pompei Cullin. Certaines charges contre lui sont tombées: un coup de téléphone qu'il a reçu de Belgique 10 jours avant les attentats s'est révélé sans rapport avec l'enquête.