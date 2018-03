et AFP

publié le 31/08/2016 à 17:36

Salah Abdeslam a de nouveau refusé de répondre au juge. Après avoir gardé le silence lors d'une audition en mai, le suspect-clé dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 a refusé de se rendre à un interrogatoire du juge antiterroriste le 7 juillet dernier, selon des sources proche du dossier.



Quelques jours plus tard, son avocat, Me Frank Berton, avait expliqué devant le Conseil d'État que ce silence était lié à la vidéosurveillance "dont il ne veut plus" mais qui fonctionne toujours en continu dans sa cellule à Fleury-Mérogis. Contacté mercredi 31 août par l'AFP, l'avocat n'a pas souhaité commenter cette nouvelle information.



Arrêté le 18 mars dans la commune bruxelloise de Molenbeek, où il a grandi, après quatre mois de cavale, Salah Abdeslam a été mis en examen en France notamment pour assassinats terroristes. Seul survivant des commandos meurtriers, il est suspecté d'avoir eu un rôle de logisticien dans l'organisation des attaques. Une part de mystère entoure encore ses agissements le soir du 13 novembre. Les enquêteurs pensent par ailleurs qu'il a aussi eu un rôle dans l'acheminement de jihadistes en Europe.