L'émission présentée par Yann Barthès sur TMC a révélé de nouveaux éléments, jeudi 29 septembre, sur l'attentat de Nice, perpétré le 14 juillet sur la Promenade des Anglais. Le journaliste Azzeddine Ahmed-Chaouch a pu mettre la main sur un procès-verbal établi par la sous-direction anti-terroriste de la police judiciaire dont le contenu pourrait s'avérer embarrassant pour les autorités.



Bernard Cazeneuve avait déclaré que le poids lourd conduit par Mohamed Lahouaiej Bouhlel avait été freiné par les autorités, permettant ainsi de "mettre un terme à sa course meurtrière". Faux, assure le journaliste, qui s'appuie sur le fameux rapport. À "22 heures 34 minutes et 28 secondes", un véhicule de la police, sirène hurlante, monte sur la chaussée pour prendre en chasse le camion. Mais très vite, la voiture des forces de l'ordre est bloquée par des personnes qui fuient la scène de crime.

"La progression des policiers n'est donc pas aisée, devant 'zigzaguer' entre les personnes apeurées et blessées. À 22 heures 34 minutes et 45 secondes : le véhicule de police est derrière le fourgon à une distance d'environ 60 mètres, bloqué", constate le rapport. Mais heureusement, un événement extérieur va jouer en faveur des forces de l'ordre. Dans un style qui va à l'essentiel, propre à un rapport, ce dernier dévoile : "À 22 heures 35 minutes et 46 secondes, constatons que le camion terroriste cale. Il ne repartira plus."

L'incident technique permettra aux policiers d'atteindre le camion 43 secondes plus tard et de s'engager dans une fusillade avec le terroriste. Celle-ci durera 1 minute 15. "À 22 heures 37 minutes et 44 secondes, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel est abattu par les policiers", conclut la sous-direction anti-terroriste. Il aura emporté avec lui 86 personnes et fait 484 blessés.