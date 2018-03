publié le 26/07/2016 à 16:56

Quatre plaintes ont déjà été enregistrées auprès du parquet de Nice contre les responsables de la Ville ou de l'État en charge de la sécurité entourant les festivités du 14 juillet, a précisé mardi 26 juillet le procureur Jean-Michel Prêtre. Le soir du 14 juillet, 30.000 spectateurs étaient présents pour assister au feu d'artifice de la fête nationale. Pour assurer la sécurité, avaient été mobilisés, 64 policiers nationaux, 42 policiers municipaux et 20 militaires. Des barrières métalliques et des voitures de policiers se trouvaient à l'entrée de la Promenade des Anglais



"Quatre plaintes ont déjà été enregistrées, d'autres sont à l'étude", a précisé à l'AFP le procureur de Nice. Les plaignants sont des personnes qui étaient proches géographiquement de la scène de l'attentat ou sont les parents de mineurs qui s'y trouvaient, a-t-il précisé. Elles "ont le sentiment que le niveau de sécurité était insuffisant", a poursuivi le magistrat. La ville de Nice avait la responsabilité de l'organisation des festivités. Les moyens de sécurité déployés pour encadrer l'événement relevaient en revanche en coresponsabilité de l'État et de la ville. Le procureur n'a pas indiqué si les plaignants avaient par ailleurs subi des blessures physiques ou psychologiques durant l'attentat. À l'instar de Christian Estrosi dans ses déclarations, ils attendent des réponses pour "comprendre comment ce camion a pu rentrer dans la zone piétonne". Le soir du 14 juillet Mohamed Lahouaiej-Bouhlel avait précipité son 19 tonnes sur la foule, faisant 84 morts et 428 blessés.