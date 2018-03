publié le 29/08/2016 à 17:40

Plus d'un mois après la terrible soirée du 14 juillet, l'Élysée a confirmé l'information. La France rendra un hommage national à Nice aux victimes de l'attentat, qui a fait pas moins de 86 victimes. La nouvelle, qui a été annoncée par des responsables d'associations de victimes de l'attaque a été confirmée par l'Élysée après une réunion entre les responsables d'associations et François Hollande ce lundi 29 août.



Le délai n'a cependant pas été précisé. Le secrétaire général de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (Fenvac) Stéphane Gicquel a déclaré qu'une échéance allant de "quelques semaines à un mois" avait été évoquée.



Trois représentants de l'association Promenade des Anges, une association créée mi-août et composée de familles de victimes, ainsi que Stéphane Gicquel, s'étaient entretenus quelques heures plus tôt avec le chef de l'Etat. Face à la "forte attente concernant l'organisation d'un hommage national à Nice", François Hollande "a exprimé très clairement le souhait que l'organisation de cette cérémonie se fasse en étroite concertation avec l'association "Promenade des Anges" pour que ce moment de recueillement réponde au plus juste et dans la plus grande dignité aux souhaits des familles endeuillées et des victimes", ont expliqué l'association et la fédération dans un communiqué.

"Le président, sans hésitation, a confirmé que, si c'était le choix des familles, il y aurait un hommage national", a précisé Stéphane Gicquel. Habituellement réservé aux militaires tombés en service, l'hommage national se déroule en général dans la cour d'honneur des Invalides ou au Panthéon. Quelques jours après la tuerie, alors que trois jours de deuil national avaient été décidés, plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées le 18 juillet sur la Promenade des Anglais en présence notamment du Premier ministre Manuel Valls, et dans toute la France pour observer une minute de silence.