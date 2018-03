publié le 29/08/2016 à 17:08

Quarante-six jours après l'attentat du 14 juillet à Nice, les familles des prés de 500 victimes de l’attentat de Nice - 86 personnes tuées et plus de 400 blessées - ont été reçues par François Hollande ce lundi 19 août. Trois représentants de la "Promenade des Anges", une association des victimes du 14 juillet, ainsi que le secrétaire général de la Fédération nationale des victimes d'attentats, Stéphane Gicquel, se sont entretenus directement avec le président de la République, rapporte Le Parisien.



C’est la première fois que les victimes de la tuerie de Nice étaient reçues par François Hollande depuis l’attaque perpétrée par Mohamed Laouej Bouhlel. Ce premier contact sans filtres ni intermédiaire est essentiel pour que les victimes puissent faire part de "leur colère" et soumettre leurs questions, "leurs interrogations sur l’enquête", expliquait Stéphane Gicquel un peu plus tôt dans la matinée au micro de France Bleu. "Très vite, l’enquête va faire plusieurs dizaines de milliers de pages [...], dans cinq-six mois les juges d’instructions viendront à Nice pour répondre aux questions des victimes", a ajouté le secrétaire national de l'Association d’aide aux victimes du terrorisme.