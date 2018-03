L'Union européenne sans langue anglaise ?

publié le 29/06/2016 à 10:40

Le triple attentat suicide hier soir à Istanbul fait la Une de la plupart des journaux en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie et évidemment en Turquie avec une même photo, les gyrophares bleus des ambulances devant l'entrée éventrée de l'aéroport Atatürk. Le Daily News lui choisit une photo qui va sans doute beaucoup faire parler. Un homme tient dans ses bras un petit enfant plein de sang avec ce titre "Baby Killers", les tueurs de bébé. Et sous ce titre "Daesh et ses sous hommes doivent être fiers". En revanche, rien en France, pas une Une consacrée à l'attaque qui a fait au moins 36 morts.

Les tueurs de bébé en une du Dailynews #istanbul #PrayForTurkey pic.twitter.com/NgbNgxBzU9 — Adeline Francois (@a2linefrancois) 29 juin 2016

Pour en savoir davantage c'est sur Internet qu'il faut aller, Le site de 20minutes raconte ainsi l'action héroïque d'un policier face à un des kamikazes. En pleine panique, alors que le terroriste s'avance dans l'aéroport avec une arme, le policier caché dans un coin surgit et neutralise l'assaillant qui fait tomber son arme, le kamikaze active alors sa ceinture d'explosifs mais l'officier et les personnes autour ont pu se mettre à l'abri grâce à la dizaine de secondes qui se sont écoulées avant l'explosion.

"Nuit de cauchemar" titre le Huffington post qui raconte aussi ce qu'est cet aéroport Atatürk, un gigantesque hub pour les compagnies du monde entier, Classé 11e aéroport au monde, il a vu transiter l'an dernier quelque 60 millions de passagers dont 42 millions qui vont à l'étranger, il est desservi par Air France, Alitalia, British Airways, la Lufthansa , Delta Airlines et KLM, entre autres. Situé à 15 kilomètres du centre d'Istanbul, il a été rebaptisé en 1980 du nom du fondateur de la république de Turquie : Mustafa Kemal Atatürk. Sur les réseaux sociaux le hashtag #PreyForTurkey est le plus partagé ce matin sur Twitter. Priez pour la Turquie en français.

L'Union européenne sans langue anglaise ?

Et mieux vaux traduire parce que l'anglais vit peut-être ses dernières heures en Europe. "L'anglais bientôt banni de Bruxelles", titre Le Parisien/Aujourd'hui en France. Le Brexit pourrait en effet remettre en cause son statut de langue officielle. D'ailleurs hier, contrairement à ses habitudes c'est en français et en allemand, mais pas en anglais que s'est exprimé Jean-Claude Juncker le président de la Commission devant le Parlement européen. Schoking !



Juridiquement, il existe 24 langues officielles dans les institutions européennes. Pour qu'une langue obtienne ce statut, il faut que ce soit la langue officielle d'un État membre et que cet État l'ait fait inscrire dans le registre européen. Or, le Royaume-Uni est le seul pays européen a avoir inscrit la langue de Shakespeare. Malte et l’Irlande, dont l'anglais est aussi une langue officielle, ont préféré choisir le maltais et le gaélique. Donc d'un point de vue juridique, sans le Royaume-Uni, plus d'anglais. De nombreux hauts fonctionnaires affirment qu'on va davantage parler français et allemand et rappellent qu'il faut quand même l'accord des 27 pour retirer à l'anglais son statut de langue officielle. La tour de Babel a encore de beaux jours devant elle.

Une longue vie c'est ce qu'on souhaite à l'enfant qui va naître

Avec un message. Message à toi qui vas naître entre le 1er et le 4 juillet c'est a dire entre vendredi et lundi prochain. Bravo, tu es très spécial. Ne retarde surtout pas ta naissance, s'il te plaît. Si tu nais ainsi, en début de trimestre, tu vas en effet avoir un privilège que tu vas garder tout au long de ta vie : être suivi par l'INSEE. Elle saura tout de toi, ta naissance, ton mariage, la naissance de tes enfants, tes salaires, ton inscription sur les listes électorales, le montant de tes impôts. Tout cela sera compilé dans une énorme base de données.



C'est le journal Le Monde dans ses pages sciences qui dévoile ce matin comment l'institut national de la statistique établi depuis 1968 cet échantillon démographique permanent : l'EDP. Trois millions et demi de Français y sont déjà. Et cet échantillon est enrichi chaque année par de nouvelles naissances en début de trimestre. L'idée de départ était de constituer un panel correspondant à 1% de la population, et de suivre les trajectoires individuelles du berceau à la tombe pour en extraire une multitude de statistique.



Toi bébé qui va naître vendredi, tu ne sortiras jamais de l'EDP. On ajoutera seulement un événement à la fin de ta vie : "décès", mais tes données continueront d'exister après ta mort. "Bienvenue on attendait plus que toi", dit l'article du Monde.

Tout savoir d'un sale gosse devenu grand

Il vient de fêter ses 70 ans, et qui sait ce que lui réserve l'année à venir. En tout cas de lui on sait déjà beaucoup de chose, et on découvre même aujourd’hui quel petit garçon il était. Un garnement en fait, un garnement qui collectionnait les punitions à tel point que ses camarades de classe avaient baptisé les heures de colle les DT, pour reprendre les initiales de leur camarade effronté : Donald Trump. C'est le Washington Post qui révèle les informations d'une nouvelle autobiographie a paraître sur le candidat républicain a la Maison Blanche.



Un livre ou d'anciens camarades et d'anciennes institutrices racontent comment était Donnie comme il était surnommé. Un enfant qui manigançait, refusait de reconnaître ses erreurs, un blondinet perturbateur meneur d'une petite bande qui rendait la vie impossible aux filles, qui prenait la parole en cours sans en avoir la permission et se sentait supérieur. Il était le plus mauvais de la classe. Donald Trump vient de fêter ses 70 ans en déclarant "Quand je me souviens de mes premières années et que je me regarde maintenant, je suis fondamentalement le même".

On termine avec Facebook

Raconter sa vie, on le fait à son corps défendant à l’INSEE ou dans une biographie mais on le fait aussi tout à fait sciemment sur Facebook, et c'est le site Slate qui nous alerte ce matin, sur le fait que désormais Facebook nous suggère en ami des personnes que l'on ne connaît absolument pas. Mais regardez bien quand même, ce visage vous dit peut-être quelque chose. Cet ami que Facebook vous suggère d'ajouter, est en fait une personne que vous avez croisée dans la rue il y a quelques heures. Joie de la géolocalisation de votre smartphone. et petit malaise tout de même dans certains cas, comme après une visite chez le docteur, dans un centre de désintoxication ou chez l'assistante sociale. Slate explique comment désactiver la géolocalisation dans l'application Facebook.