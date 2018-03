publié le 26/03/2018 à 12:11

Soixante-douze heures après les attaques terroristes perpétrées par Radouane Lakdim à Trèbes et Carcassonne (Aude), le profil de ce petit délinquant, trafiquant puis radicalisé, se précise. Les hommes de l'antiterrorisme sont convaincus qu'il était bien préparé.



Les enquêteurs ont d'abord découvert le niveau de fanatisation et de violence de Radouane Lakdim. Celui-ci a non seulement tiré sur le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame mais il l'a aussi attaqué avec un couteau lui portant un coup à la gorge qui en l'occurrence a été le coup mortel. Le terroriste avait confectionné des engins explosifs. Là encore, cela démontre un certain niveau de préparation.

Ensuite, les enquêteurs sont persuadés que Lakdim avait repéré ses cibles : après avoir volé une voiture, le terroriste s'est rendu devant une caserne de militaires sans trouver personne. C'est seulement ensuite qu'il s'est rendu devant le cantonnement de CRS pour tirer sur un groupe de policiers qui faisaient leur footing.

Dernier élément : ce testament en forme d'allégeance à Daesh retrouvé à son domicile. Qui était au courant de ces intentions ? Comment s'est-il préparé ? Ce sont les questions que posent les enquêteurs à sa femme et son ami toujours en garde à vue.