publié le 30/11/2016 à 09:35

2 à 4%. C'est la nouvelle hausse que pourraient connaitre vos tarifs d'assurance l'année prochaine et ce, alors que l'inflation est nulle. Ce sont Les Échos qui ont fait le calcul ce mercredi 30 novembre.



En ce qui concerne les contrats d'assurance pour la voiture, la hausse se justifie du fait que cela fait trois ans que la mortalité sur les routes est constante en moyenne, autour de 3% depuis 2014. Jusqu'à maintenant, les assureurs avaient limité ce surcoût en gelant la prime auto en raison du fait c'est un produit d'appel et de fidélisation. Certains vont encore faire un effort pour stabiliser les coûts cette année, les mutuelles notamment. Mais en moyenne, les tarifs vont augmenter entre 0,5 et 2,5%. Autre raison : le coût important que représente la prise en charge des blessés lourds et aussi les peines des tribunaux de plus en plus élevées en cas d'accident responsable.

Du côté de l'assurance habitation, on se souvient du printemps et des inondations hors normes en région parisienne. Coût estimé : 1 milliards d'euros pour les assurances. Les hausses seront donc comprises entre 1 et 4%.



Pour Stanislas Di Vittorio, directeur général du comparateur de prix Assurland, trois raisons expliquent cette hausse des tarifs : "Les catastrophes climatiques, la dérive du petit risque c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de dégâts des eaux et d'incendie et l'augmentation de la taxe pour financer le dédommagement des gens qui sont victimes d'actes de terrorisme". Dans le même temps, les grands acteurs de l'assurance ont publié des bénéfices en hausse à l'issu du premier semestre de cette année.