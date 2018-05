Après 69 jours seul dans un phare, Marc Pointud "serait bien resté plus longtemps"

publié le 11/05/2018 à 21:15

Il y a deux ans, entre le 27 février et le 5 mai 2016, Marc Pointud est resté seul dans le phare de Tévennec, situé à 15 kilomètres des côtes du Finistère. Son objectif : sensibiliser le grand public et les autorités sur la nécessité de préserver ce fabuleux patrimoine que sont les phares. On en compte près de 150 au large de nos côtes.



Marc Pointud raconte son aventure dans Lumière sur Tévennec. "Là-bas, c'est un lieu magique, extraordinaire. On est seul, entouré par la mer, par les vagues, dans la grande solitude du large, même si on est relativement près des côtes. Mais on n'a pas besoin d'aller très loin pour se sentir isolé. On est transporté dans une autre dimension", explique celui qui est également président de la société nationale pour le patrimoine des phares et des balises.

La solitude, des éléments déchaînés, pas d'eau courante ni d’électricité. Après 69 jours passés sur ce phare inhabité depuis 1910, beaucoup auraient été soulagés de le quitter. Pas Marc Pointud. "Pour être franc, je suis même parti à reculons. Je serais bien resté plus longtemps."

Lumière sur Tévennec, Marc Pointud, éditions Coop Breihz