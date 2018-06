Approuvez-vous le gel des APL pour 2018 ?

publié le 20/06/2018 à 11:44

Politiquement chargé, le sujet des APL revient cette semaine dans le débat public, au grand agacement du gouvernement au moment où celui-ci met l'accent sur des mesures à connotation sociale autour du logement.



La fondation Abbé-Pierre, spécialiste de la lutte contre les mauvaises conditions de logement, a relancé le débat en début de semaine.



C'est un peu moins d'un an après la polémique sur la baisse de cinq euros de l'Aide personnalisée au logement, qui avait marqué les premiers temps du quinquennat d'Emmanuel Macron.



L'organisation a pioché dans le budget 2018 pour en tirer une mesure largement passée inaperçue lors de son adoption à la fin de l'an dernier: elle annule pour cette année la revalorisation automatique des APL en fonction de l'évolution moyenne des loyers calculée par l'Insee.



La fondation estime, sur la base du montant moyen des APL par foyer, que cette mesure représente un manque à gagner de près de cinq euros par ménage.



Elle la met en perspective avec la baisse annoncée l'été dernier, une ligne qu'a vite reprise mardi l'opposition de gauche.



Depuis un an, la question des aides est devenue un symbole politique plus ou moins voulu par l'exécutif: le Premier ministre, Edouard Philippe, avait jugé l'été dernier qu'il n'était "pas intelligent" de procéder à une telle baisse, la renvoyant aux décisions du précédent gouvernement et la qualifiant de "coup de rabot".



Reste que le président de la République, Emmanuel Macron, s'est lui-même ressaisi du sujet en mai, critiquant "ceux qui pensent que le summum de la lutte, c'est les 50 euros d'APL".



Mardi, le premier concerné par la question au sein du gouvernement, le ministre de la Cohésion des Territoires Jacques Mézard, n'a pas caché son agacement de voir réapparaître un "marronnier".



"Il n'y a absolument rien de caché" sur le gel des APL cette année, a martelé Jacques Mézard lors d'un entretien avec des journalistes en marge de la signature d'une convention entre le ministère et le réseau immobilier Procivis, spécialiste de l'acquisition à la propriété.

