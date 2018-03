Appels en Europe : "On se dirige vers la suppression totale de ces frais d'itinérance"

Les nouveaux tarifs des téléphones mobiles. À partir du samedi 30 avril, les nouveaux tarifs des téléphones mobiles rentreront en vigueur. Les règles pour appeler depuis un pays européen vont changer. Benjamin Douriez, journaliste à 60 millions de consommateurs, explique que le changement principal est le prix. Un prix "beaucoup plus intéressant", affirme-t-il. Ce n'est pas la première fois que l'Europe intervient pour modifier les tarifs mais il s'agit cette fois d'une vraie baisse.



Le journaliste donne un exemple : "Pour donner un appel que l'on va passer depuis un pays européen, aujourd'hui on est à 20 centimes d'euro la minute". À partir de ce weekend, le tarif pour la plupart des forfaits sera de 6 centimes d'euro par minute, donc quasiment divisé par quatre. Une baisse considérable face à une époque où les prix étaient exorbitants, si bien que "plus personne n'osait toucher son téléphone, dès que l'on passait une frontière", ironise le journaliste. Il faut même être conscient que cette impulsion européenne a poussé les opérateurs à faire des efforts. "Il y a déjà des forfaits où l'on peut appeler depuis l'étranger sans aucun surcoût", ajoute-t-il.

En 2017, vers l'absence totale des différences de prix ?

Internet était l'un des éléments majeurs qui pouvait faire exploser la facture. Le réseau internet fera également l'objet d'une baisse. Six centimes le mégaoctet, alors que nous étions au delà des 20 centimes. "D'autant que les opérateurs doivent alerter l'utilisateur, lorsqu'il atteint 50 euros de hors forfait", précise Benjamin Douriez. Un montant non négligeable, mais qui reste tout de même inférieur à certaines factures, capables de grimper à plusieurs milliers d'euros.

2017 sera l'année de la révolution puisqu'il n'y aura plus de différence de prix. En effet, le journaliste indique que l'"on se dirige vers la suppression totale de ces frais d'itinérance". Certaines limites seront sans doute de la partie mais restent pour le moment assez floues. Les opérateurs pourront notamment fixer ce qu'on appelle "une utilisation raisonnable", afin d'éviter les abus. Benjamin Douriez tient à souligner que cette baisse est "un vrai progrès pour les consommateurs".