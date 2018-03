Apnée du sommeil : un appareil dessiné par Starck pour réguler la respiration

publié le 27/01/2017 à 07:14

Le syndrome d'apnée du sommeil, qui touche 4% des Français, se caractérise par des pauses respiratoires de 10 à 30 secondes, voire plus, pouvant se répéter plusieurs dizaines de fois par heure au cours de la nuit. "C'est une maladie qui a beaucoup de conséquences, en particulier sur le système nerveux, explique Marc Sapène, pneumologue et responsable du pôle apnée du sommeil à la clinique Bel-Air de Bordeaux. En terme de santé publique, c'est extrêmement grave puisque beaucoup d'accidents de la route sont dus à des phénomènes de somnolence. Et ça entraîne aussi des maladies cardiovasculaires, voire du diabète."



Pour inciter les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil à se soigner plus efficacement, des chercheurs et des industriels français ont mis au point "un modèle novateur dans le domaine de la santé connectée. Cet appareil est d'une grande efficacité puisqu'il permet de réguler la respiration la nuit et d'avoir un sommeil de grande qualité", souligne Marc Sapène.

Le fameux designer Philippe Starck a apporté son concours à cette innovation. "Après enquête, on s'est aperçu que l'échec de ce traitement, qui est je le répète très efficace, c'est d'être intrusif, d'avoir un matériel médical dans sa chambre. Le fait d'avoir maintenant un objet designé, en particulier par Starck, va changer les choses profondément", espère Marc Sapène, président d'Alliance Apnée du Sommeil, fonds de dotation qui a pour mission d'informer sur les dangers de cette maladie.