Anaïs Croze : "J'ai toujours fait plein de personnages et plein de style différents"

publié le 29/09/2017 à 21:54

"J'ai toujours fait plein de personnages et plein de style différents". Avec son 5e album, Anaïs Croze voulait assumer cette "schizophrénie" jusqu'au bout - un des titres s'intitule d'ailleurs Schizophrenia. "J'ai l'impression que tous mes albums sont un peu différents", explique la chanteuse, "mais avec celui-là j'ai l'impression de toucher du doigt quelque chose de très musical".





Anaïs Croze a choisi d'interpréter quelques chansons en anglais, "des petits bouts d'histoire". Tout en refusant le terme "d'imitation", elle admet néanmoins s'être inspirée de Janis Jopin et "du côté balade des Beach Boys". Un style qui tranche légèrement avec son opus précédent, plus engagé.

La chanteuse s'est notamment produite place de la Bastille en 2012 pour fêter la victoire de François Hollande. "Si on a envie de défendre des valeurs il ne faut pas s'en priver en tant qu'artiste", estime-t-elle. Aujourd'hui elle se considère de "vrai gauche". "Je suis comme tout le monde et j'espère qu'on va prendre les gens en compte".

Originaire de Mulhouse, Anaïs Croze a grandi dans une famille avec un "gros sens de l'ironie, de la blague et où l'on peut rire de tout". Elle en garde un profond goût pour la performance sur scène. "Quand j'arrive sur scène c'est pour que les gens passent un bon moment", conclut-elle.