publié le 26/04/2017 à 01:28

Le blocage du site de Whirlpool, à Amiens (Somme), promis à la fermeture, se poursuit mardi 25 avril. Une soixantaine de salariés de l'usine bloquent depuis lundi 24 avril l'entrée poids lourd du site en organisant un piquet de grève, ainsi que la production. Cette action est symbolique par sa date, trois mois après la décision annoncée du groupe électroménager de délocaliser la production en Pologne et de fermer l'usine de sèche-linge en juin 2018, dans cette région de Picardie déjà frappée par de nombreuses fermetures de sites industriels.



Le gouvernement planche sur une éventuelle reprise du site employant 290 salariés, auxquels s'ajoutent 250 intérimaires employés quasiment en permanence et une centaine de salariés du sous-traitant Prima. Emmanuel Macron, candidat d'"En Marche !" à la présidentielle et qualifié pour le second tour, originaire d'Amiens, a promis la semaine dernière qu'il rendrait visite "entre les deux tours" aux salariés de l'usine Whirlpool.