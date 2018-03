publié le 31/05/2016 à 11:55

C'est une véritable évasion à l'ancienne qui a eu lieu à la maison d'arrêt d'Amiens, dans la Somme. Lundi 30 mai, à 23h30, deux détenus d'une même cellule se sont évadés de la prison lors d'une opération extrêmement rapide. Ces derniers ont scié les barreaux de la cellule avec une lame de scie avant de s'agripper à la façade pour atteindre les toits des ateliers. Un complice les attendait à l'extérieur de la maison d'arrêt. Il a alors jeté une corde afin de permettre aux deux détenus de descendre en rappel et de mener à bien cette évasion.



Une évasion notamment possible alors que la maison d'arrêt d'Amiens n'a pas de mirador et que la sécurité est seulement assurée grâce à des rondes du personnel carcéral. Si le complice a été arrêté, les deux détenus, âgés de 30 et 35 ans, sont toujours en fuite ce mardi 31 mai.

Ils avaient été condamnés à trois ans de prison chacun pour une affaire de vol pour l'un et de trafic de stupéfiants pour l'autre. Un mandat d'arrêt va être émis par le procureur de la République d'Amiens.