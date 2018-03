publié le 27/09/2017 à 20:14

Le français Alstom et l'allemand Siemens vont fusionner "entre égaux" leurs activités ferroviaires. Une alliance économique, mais aussi politique, afin de contrer le géant chinois CRRC.



Une annonce qui ne réjouit guère Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. "Il y a des lendemains de mariage qui peuvent être très tristes, et moi, je suis très inquiet", a-t-il réagi au micro de RTL. Le Républicain dénonce dès lors "une opération d'anesthésie générale de la part du gouvernement et des dirigeants d'Alstom et Siemens". En ligne de mire ? La place que pourrait prendre Siemens dans cette fusion dans les années à venir.

S'il confesse qu'il fallait "absolument un mariage", Xavier Bertrand espérait un autre verdict au terme de ces discussions. Selon lui, "d'autres mariages étaient possibles" comme Siemens-Alstom-Bombardier ou Alstom-Thalès, qui aurait permis d'avoir un "champion mondial français".

Les fusions entre égaux ne marchent pas Xavier Bertrand Partager la citation





Cette absence de réflexion interpelle le président de région, avec en ligne de mire l'amitié franco-allemande. "Est-ce qu'il y a un prix caché, à payer par la France ? Je pose la question mais aujourd'hui, le gouvernement se garde bien d'apporter les réponses", a-t-il critiqué demandant dès lors à être reçus par le gouvernement et par les dirigeants d'Alstom.



L'ancien ministre du travail réclame dès garanties, au-delà des quatre prochaines années déjà évoquées par les dirigeants car selon lui, "les fusions entre égaux ne marchent pas". "Le vrai sujet, c'est de savoir quel est le projet industriel", explique-t-il.

Comment et pourquoi l'État est capable de passer à côté d'une telle plus-value ? Xavier Bertrand Partager la citation





De plus, Xavier Bertrand ne comprend pas pourquoi l'État ne reste pas dans ce "nouveau mariage du siècle". "L'État à la possibilité à partir du 17 octobre de réaliser des centaines de millions d'euros de gains (...) Comment et pourquoi l'État est capable de passer à côté d'une telle plus-value ?", dénonce-t-il sous-entendant que l'intérêt de la France n'est pas défendu.