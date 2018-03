publié le 28/09/2016 à 19:46

La Martinique et la Guadeloupe sont sur le qui-vive. La Martinique a été placée jeudi 29 septembre en alerte rouge par le préfet pour fortes pluies, orages, vents violents et mer dangereuse en raison de la tempête tropicale Matthew qui touche actuellement les Antilles. De violentes rafales dépassant les 100 km/h sont attendues près du littoral atlantique martiniquais, et devraient même approcher les 150 km/h sur les crêtes et les cols exposés. Il faut ajouter à cela de fortes pluies, des orages et une mer dangereuse sur la côte.



Face au risque élevé, la préfecture de Martinique a annoncé dans un communiqué le maintien de la fermeture de tous les établissements scolaires et les crèches ainsi que la limitation "au strict minimum" de la circulation sur les routes, en raison des fortes pluies et "des dégâts déjà observés sur les axes routiers (chutes d'arbres, câbles électriques notamment). Elle a précisé que les responsables d'entreprises ou de commerces devaient se préparer à devoir interrompre leur activité. Les organisateurs de manifestations publiques de plein air ont également dû annuler leurs manifestations. Les deux préfectures recommandent également de limiter les sorties en mer, et plus largement les déplacements.

À Basse-Pointe, la route devient difficilement praticable dans les deux sens. Prudence #TropicalStormMatthew pic.twitter.com/jPzPWodG8z — Sandrine Claude (@Sandrine_Claud) 28 septembre 2016

Comment se préparer et agir ?

Pour les alertes cycloniques, le gouvernement propose toute une série de mesures pour se protéger et tenter de préserver au maximum ses biens. Avant le phénomène météorologique, il est notamment recommandé de renforcer les structures de son habitation, en pensant notamment à fermer les ouvertures de la maison avec des panneaux de bois. Il faut également penser à couper les réseaux de gaz, d'électricité et d'eau, pour limiter les risques d'incendie.

Pendant l'épisode météo, il est indispensable de s'informer à la radio pour obtenir les dernières consignes données par les autorités. Dans un abri, il faut s'éloigner des baies vitrées, surveiller la résistance du local et le risque d'inondation. Pour que les secours puissent agir au mieux, il faut éviter de téléphoner pour ne pas saturer le réseau. Enfin, il faut attendre la fin de l'alerte avant d'envisager une sortie.

