publié le 04/05/2018 à 10:23

Le résultat du référendum à Air France sera connu vendredi 4 mai en fin de journée. À court terme, il peut faire sortir enfin l'entreprise de la grève et de la crise sociale. Car il devrait être gagné largement par la direction.



C'est un vote auquel sont conviés les plus de 40.000 salariés de l'entreprise. Il porte sur l'accord salarial proposé par la direction. Celle-ci propose 7% d'augmentation entre 2018 et 2021. Les pilotes et leurs syndicats veulent 5,1% pour la seule année 2018, au titre du rattrapage, après plusieurs années de gel des salaires.

Un gel tout relatif, puisque la masse salariale d'Air France augmente quand même de 3 à 4% par an, notamment au titre de l'ancienneté. On le sait, les pilotes ont déclenché une grève pour appuyer leurs revendications salariales.

Cette grève frappe encore aujourd'hui, avec un quart des vols annulés. Cela fait plusieurs semaines qu'elle perturbe le trafic. Mais au total, les grévistes ne constituent que 5 à 10% du personnel. Le référendum devrait donc permettre d'approuver largement le plan de la direction.

Air France va devoir serrer les coûts

Cela ira-t-il mieux ? Ce n'est pas sûr. Parce que même s’ils sont mis en minorité, les représentants des pilotes pourront continuer la grève la semaine prochaine. Voilà déjà longtemps qu'ils se moquent ouvertement des autres catégories de personnel et de l'avenir de l'entreprise. Il n'y a pas de raison que cela s'interrompe.



Ensuite, la grève aurait déjà coûté 300 millions d’euros à l'entreprise. Air France vient de publier ses comptes : c'est une perte à peu près du montant du coût de la grève pour les résultats du premier trimestre. Il va donc falloir serrer les coûts. Enfin, il y a bien d'autres sujets stratégiques sur lesquels l'approbation des pilotes est nécessaire. Ils conservent une capacité de nuisance considérable.





Parmi ces sujets, il y a, par exemple, le développement de Transavia, dont le nombre d'avions est soumis à un accord social. Air France avait déjà obtenu péniblement que la flotte soit portée de 14 à 40 avions, face à des pilotes qui craignaient la concurrence et une sorte de dumping social interne.



Autre sujet, le lancement éventuel d'une compagnie long courrier low cost, lui aussi dépendant des pilotes. Ou encore la commande et le renouvellement de la flotte Air France.

On ne peut pas mettre son mandat en jeu deux fois

En réalité, la compagnie est de facto cogérée par les pilotes. Si le patron, Jean-Marc Janaillac, gagne son référendum, sera-t-il légitimé pour poursuivre la transformation de l'entreprise ? Pas sûr. C'est la limite de l'opération référendum, qui porte non pas sur une réforme globale pour laquelle Janaillac aurait alors eu un mandat clair, mais sur le seul accord salarial.



Les autres sujets restent en l'état. Le référendum est un fusil à un coup. Il aura été utilisé sur les salaires. Il va probablement permettre de changer le rapport de forces de façon temporaire, mais pas définitive.



Et cela d'autant plus que le président d'Air France a mis, sur cette affaire de salaire, son mandat en jeu, en sous-entendant clairement qu'il quitterait l'entreprise s'il ne gagnait pas la consultation électorale. On ne peut pas mettre son mandat en jeu deux fois.



Si les pilotes s'arc-boutent dans les semaines qui viennent, Air France pourrait replonger dans une crise beaucoup plus grave.