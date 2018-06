publié le 13/06/2018 à 12:14

"On met un pognon de dingue dans les minimas sociaux et les gens ne s'en sortent pas". Ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui risquent de faire grand bruit. Dans une vidéo tweetée mardi 12 juin au soir par sa directrice de la communication, le chef de l'État résume sa philosophie devant ses collaborateurs dans un langage familier, à quelques heures d'un discours "stratégique" sur sa politique sociale prévu devant la Mutualité française à Montpellier.



"Nous considérons qu'on ne met pas trop d'argent dans le système de protection sociale et de santé. Ce qui est sûr, c'est que chaque euro dépensé doit être un euro utilement dépensé", a réagi le président de la Mutualité dans la Matinale de RTL. "Les dépenses de santé vont augmenter, il faut donc être efficace et il faut naturellement mettre l'accent sur la prévention", a renchéri Thierry Baudet.

Pensez-vous comme Macron qu’on "met trop de pognon" dans les aides sociales ? Oui

Non

Ne se prononce pas

Il insiste sur le fait qu'il faut "réorganiser le système de santé". Il prend l'exemple des "ces Français qui, pour des raisons financières, attendront des heures aux urgences d'un hôpital plutôt que consulter un médecin de ville, ce qui est générateur de coûts".

"Reporter des soins ou y renoncer, c'est bien souvent aggraver les symptômes et alourdir le coût pour soi-même ou pour la collectivité", regrette Thierry Baudet.