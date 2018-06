Aidants familiaux : comment se préserver ?

publié le 07/06/2018 à 07:00

Soins, démarches administratives, tâches domestiques, soutien moral... : s’occuper d’un proche en situation de dépendance, qu’il soit malade, âgé ou handicapé, est physiquement et psychologiquement épuisant pour les aidants familiaux. 85% d'entres eux éprouvent d'ailleurs du découragement face à leur charge de travail et leur solitude. Comment ne pas s’oublier tout en s'occupant d’un parent, d’un conjoint ou d’un enfant ? De quelle façon lutter contre le sentiment de culpabilité ? Vers qui se tourner pour trouver un peu de répit ?

Invités

- Véronique Chatel, journaliste et rédactrice en chef de la revue Aider (trimestriel).

- Serge Guérin, sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement et à la "séniorisation" de la société, auteur de La Silver économie (Editions La Charte) et La guerre des générations aura-t-elle lieu ? (Editions Calmann-Lévy)

