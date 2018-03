publié le 24/02/2017 à 13:07

Le chômage a baissé de 0,2 point en 2016, et s'établit désormais à 9,7% en métropole et 10% dans la France entière, selon l'Insee. RTL organise une nouvelle journée de l'emploi avec un gros plan sur le machinisme agricole, un secteur qui recrute. Chaque année, il y a trop peu de candidats. Au Salon de l'agriculture, les représentants du machinisme agricole proposeront un mur de l'emploi où plus de 200 offres, principalement en CDI, seront à la disposition des demandeurs. L'association de promotion des métiers de l'agriculture, l'Aprodema, recense tous les ans partout en France, 4.000 postes à pourvoir.



Illustration avec Benjamin Cornet. À 22 ans, ce jeune homme est actuellement étudiant en master management technique. En apprentissage chez JCB, son travail consiste à inciter son réseau de conseillers et de vendeurs à découvrir les nouveaux modèles. Portrait.

Avec sa chemise blanche et ses souliers neufs, Benjamin donne l'impression de travailler toute la journée derrière un bureau. Pourtant, son métier, c'est de connaitre par cœur les moissonneuses batteuses, chariots élévateurs et autres machines. Son tracteur est très éloigné de l'image du vieil engin des champs. "On a tout à portée de main sur les écrans. Par exemple, à droite du pare-brise, on sait exactement quelle charge on peut soulever avec la machine, tout en étant en sécurité. Tout est géré électroniquement, on peut tout voir à distance, suivre les consommations de carburant, les rendements, la productivité de son entreprise..."

Depuis qu'il a découvert le monde des machines agricoles, Benjamin est passionné. Pour lui, c'est un domaine trop méconnu. "Aujourd’hui, ce sont des métiers relativement jeunes. Beaucoup de gens ont encore des a priori sur le milieu agricole. Les gens pensent qu'il faut encore se mettre les mains dans la graisse et aller dans la boue. Ce n'est plus le cas. C'est dommage qu'il n'y ait pas assez de monde. Aujourd'hui, on a des programmes informatiques, avec le PC on vient programmer la machine."



Benjamin parle tout le temps de ses machines, il a même convaincu son petit frère d'en faire son métier. "Ça l’intéresse bien aussi. Je lui ai fait découvrir ça et je pense qu'il va me rejoindre". Et rien que chez JCB, l'entreprise de Benjamin, on recrute tous les ans une cinquantaine de personnes.