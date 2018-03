et La rédaction numérique de RTL

publié le 30/08/2017 à 20:15

Les circonstances du décès du juge Jean-Michel Lambert, connu pour son rôle dans l'affaire Grégory, sont troublantes. Car très proches d'une scène de son dernier livre, Témoins à charge. Le polar posthume du juge Lambert est sorti le 24 août aux éditions De Borée.



Devenu écrivain, Jean-Michel Lambert a multiplié les allusions à l'affaire Grégory dans son dernier livre. L'intrigue recèle mensonges, secrets et erreurs judiciaires : autant de parallèles avec sa propre vie. Et il y a donc cette scène de suicide, similaire à sa propre mort. "Le processus d'écriture du bouquin avait démarré bien avant ces événements, précisément au printemps 2016", indique Klaus Blocher, son éditeur. Un an avant les rebondissements de cette année.

"Son obsession, c'était de rester un homme juste. Parce que c'était un humaniste, je vous l'assure. Il était brillant, littéraire ; il était à l'écoute des autres, et cherchait en permanence le mot juste pour s'exprimer", décrit quant à lui le conseiller éditorial Éric Jung au micro de RTL.