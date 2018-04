Affaire Dupont de Ligonnes : la piste de la secte ?

publié le 30/04/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Nous revenons ce soir sur l’affaire Xavier Dupont de Ligonnes. 7 ans après le quintuple meurtre de toute sa famille, on ne sait toujours pas si l’auteur présumé de ce drame, s’est suicidé, ou s’il se cache quelquepart ailleurs dans le monde.





On ne sait rien non plus sur le mobile de ce drame : Comment aurait-il réussi à disparaître ainsi sans laisser aucune trace ? Avec mes invités nous ouvrons une nouvelle hypothèse. La piste « religieuse », avec cette question : les groupes de prières aux allures sectaires et apocalyptiques, animées par la mère de Xavier Dupont de Ligonnès, ont-ils joué un rôle dans le scénario de la tuerie ? Mes invités le journaliste Guy Hugnet qui publie cette semaine « La secte et l’assassin » et l’ancien magistrat, responsable de la lutte contre les dérives sectaires, Georges Fenech;

L'affaire Dupont de Ligonnès, la secte et l'assassin

Nos invités

Guy Hugnet journaliste spécialisé dans les enquêtes scientifiques et les affaires criminelles, il collabore au Point et à Sciences et Avenir. Il publie « L’affaire Dupont de Ligonnès, la secte et l’assassin » aux éditions de l’Archipel. En librairie le 2 mai 2018.



Georges Fenech, député honoraire, ancien magistrat, ancien président de la MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) de 2008 à 2012.