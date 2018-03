L'affaire des disparus de Boutiers

publié le 25/12/2017 à 21:00

A la Une aujourd'hui, l’un des plus grands faits divers des cinquante dernières années. Accident, disparition volontaire, crime parfait ?



Dans la soirée du 24 décembre 1972, Jacques Méchinaud, sa femme Pierrette, et leurs deux enfants, Eric, 7 ans, et Bruno, 4 ans, réveillonnent à Cognac chez un couple d’amis. Vers 2 heures du matin, les Méchinaud montent avec les enfants dans leur Simca 1100, pour regagner leur maison du village de Boutiers, à même pas 4 km de là.

45 années d'énigme

Quelques jours plus tard, leurs proches constatent qu’ils ne sont pas rentrés chez eux. Ils appellent les gendarmes. Ceux-ci pénètrent dans une maison où le temps semble s’être arrêté.

Les cadeaux de Noël des enfants sont fermés, bien rangés au pied du sapin. Dans le réfrigérateur, attendent une dinde et des huîtres, prévus pour le repas du 25 décembre. Sur la table du salon, un carnet de chèque et dans les armoires, il ne manque aucun vêtement.



Malgré d’importantes recherches de la gendarmerie de Cognac, aidés par des pompiers et des plongeurs, depuis près de 45 ans on n’a jamais trouvé une seule trace de la voiture, ni de cette famille qui semble s’être littéralement volatilisée...



Nous ouvrons ce dossier énigmatique avec mes invités à l’occasion de la publication en librairie du numéro d’été de la revue Sang Froid.

Nos invités

Jean Berthelot de la Glétais, journaliste indépendant, il a réalisé le reportage « Disparus de Boutiers, le deuil impossible » pour le dernier numéro de la revue Sang Froid, Robert Richard, ancien maire de Boutiers-Saint-Trojan de 1980 à 2014, Jean-Paul Méchinaud, frère de Jacques Méchinaud.





