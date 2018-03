publié le 29/09/2017 à 10:59

"Témoigner ça coûte cher, mais c'est en le faisant que le fléau recule". Sandrine Rousseau le sait, il est très compliqué pour les femmes ayant subi du harcèlement ou une agression sexuelle d'en parler. Elle l'a fait dans un livre sobrement intitulé Parler, paru il y a quelques jours aux éditions Flammarion. À l'intérieur, elle y raconte l'agression sexuelle vécue à l'automne 2011 et dont elle accuse Denis Baupin. "Il m'a plaqué contre le mur et a tenté de m'embrasser".



Libérer la parole, c'est donc le but de son ouvrage, qu'elle est venue défendre jeudi 28 septembre sur le plateau de On n'est pas couché. Mais son échange avec Christine Angot a rapidement tourné au clash. "Une violente altercation a éclaté avec elle", a expliqué Sandrine Rousseau sur RTL vendredi 29 septembre. La romancière, qui a elle-même raconté dans l'un de ses livres une agression sexuelle dont elle a été victime n'a-t-elle pas supporté que l'ancienne élue EELV témoigne ? "Il faudrait le lui demander", temporise Sandrine Rousseau.

"Ce que je peux dire c'est que parler c'est violent, pour les femmes qui ont subi des choses mais aussi pour la société", poursuit-elle. "Cette émission montre à quel point parler c'est non seulement pas évident mais indispensable, pour faire évoluer la société sur ces sujets. On ne peut pas rester devant des femmes qui restent seules face à leurs problèmes. Pour moi c'est impossible", confie Sandrine Rousseau. La séquence sera à retrouver samedi 30 septembre en deuxième partie de soirée sur France 2.