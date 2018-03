Adoptez des abeilles pour sauver la récolte de miel

publié le 29/08/2016 à 08:35

À cause de la météo, les apiculteurs vont connaître la pire récolte de miel depuis quarante ans (deux fois moins que l'an denier). Il y a eu trop de pluie au printemps : les abeilles ne sont pas sorties butiner. En hiver, au contraire, il avait fait trop chaud : là, elles sont sorties, mai il n'y avait pas de fleurs. Vous ajoutez le frelon asiatique qui les guette à la sortie des ruches pour les dévorer, et les pesticides : la récolte de miel ne va pas dépasser 10.000 tonnes cette année.



On importe déjà trois-quarts de notre miel. Il va falloir en acheter encore plus, notamment en Chine. Pour être sûr de la qualité, le mieux c'est d'acheter aux apiculteurs près de chez vous. Encore mieux : vous pouvez adopter des abeilles. Il s'agit de parrainer nos ruches, comme l'ont déjà fait 15.000 Français, ou verser 8 euros par mois à un apiculteur que vous choisissez sur le site Internet Un toit pour les abeilles.

Des pots de miel à votre nom

Vous choisissez aussi la région et le type de miel. L'apiculteur va vous envoyer par mail, toute l'année, des photos et des nouvelles de vos abeilles. Vous pouvez leur rendre visite. Vous allez recevoir, après la récolte, six pots de miel à votre nom.

Cela aide l'apiculteur en lui assurant une trésorerie. Le miel est plus cher, mais vous êtes sûr qu'il n'est pas trafiqué (il est bio). Beaucoup d'apiculteurs risquent de mettre la clé sous la porte cette année, mais pas ceux qui sont aidés par ce parrainage. Quelque 90 millions d'abeilles ont déjà été adoptées.