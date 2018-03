publié le 28/10/2016 à 10:51

À l'arrivée du froid, un pot de miel ça peut aider. Sauf que cette année, le miel se fait rare. La récolte a été catastrophique. Les apiculteurs sont en congrès aujourd'hui à Clermont-Ferrand et ils appellent à l'aide. C'est la pire récolte depuis 50 ans. 9.000 tonnes seulement sur les 40.000 que nous consommons en France par an, à cause de la météo. Il y a eu trop de pluie au printemps, les abeilles ne sont pas sorties butiner. Et puis il y a la fameuse mortalité anormale dans les ruches.



30% des abeilles meurent chaque année, à cause des pesticides, du frelon asiatique qui va les attaquer et puis voilà une nouvelle menace, l'Aethina un petit coléoptère qui vient d'arriver en Europe, pour l'instant il est en Sicile. Il rentre dans les ruches et casse tout. Il mange la cire. C'est une espèce invasive qui inquiète beaucoup les apiculteurs car pour le frelon asiatique, il a suffit qu'une seule femelle arrive de Chine, cachée dans un pot de fleurs pour coloniser d'abord la France puis toute l'Europe. Donc ils appellent à l'aide le gouvernement pour avoir des aides financières et les consommateurs, en achetant leur miel.

Le mieux c'est d'aller le chercher directement aux producteurs pour contribuer à les soutenir, ou dans les magasins, il faut regarder les étiquettes origine France. Il y a aussi des miels d'Europe excellents, hongrois, italiens, en revanche, si c'est écrit mélange extra-communautaire en tout petit c'est que le produit est importé de loin, d'Asie, de Chine et ce n'est pas du vrai miel. Il ne sera pas forcement dangereux pour la santé, dans les miels premiers prix, autant le savoir, vous avez aussi des additifs, du sirop de maïs, du sucre, de la mélasse et du riz.