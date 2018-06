Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

Anciens téléphones, ordinateur cassé, vieux vêtements, cours de fac, bibelots ... : si aujourd'hui la tendance est au minimalisme, de nombreux foyers se voient toutefois toujours encombrés de divers objets datant de Mathusalem. Force est de constater que l'accumulation rassure et sécurise . Mais elle empêche par ailleurs de donner un souffle nouveau à son intérieur, au sens propre comme au figuré . Comment se délester de l'inutile ? Par où commencer ? Quelles options sont possibles pour donner une seconde vie aux choses dont on se sépare ?

Accumulation d’objets : comment réussir à se désencombrer ?

53% des Français affirment qu'ils ressentent de la frustration et du regret lorsqu'ils doivent se séparer de leurs objets. On fait le tri dans On est fait pour s’entendre !

