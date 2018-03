publié le 30/09/2017 à 10:11

En France, une page de l'histoire criminelle a été définitivement tournée au quai des Orfèvres. Le mythique "36" où logeait la police judiciaire, a fermé ses portes, direction "Le Bastion", des locaux ultra-modernes situés quartier des Batignolles, dans le XVIIème arrondissement de Paris. Le chef de la PJ parisienne, Christian Sainte, témoigne de son émotion.





"C'est la fin du film au 36 quai des Orfèvres. Des affaires qui ont jalonné tout le siècle dernier. C'est vrai que ces locaux et le bureau du chef du crime incarnaient vraiment l'esprit de Simenon et l'imaginaire des uns et des autres", raconte Christian Sainte.

Mais pour le chef de la PJ parisienne, ce départ était attendu : "On quitte un immeuble compliqué, qui est ancien, pas pratique avec des couloirs, des dédales. Les bureaux étaient aussi assez sombres et finalement pas très adaptés aux nouvelles nomes de sécurité en particulier. Une modernité était nécessaire. On perd des locaux qui n'étaient plus adaptés pour nos missions de PJ et surtout, on va gagner des locaux qui sont modernes et qui, au sein d'un même bâtiment, regroupent à peu près 1.700 personnels."