3 septembre 2017 : Kim Jung-Un réussit son 6ème essai nucléaire

publié le 29/12/2017 à 10:47

Heureux comme Kim Jong Un qui réussit un essai nucléaire ! C'était le 3 septembre dernier la Corée du Nord est désormais en possession de la bombe H ! Un sixième essai nucléaire, d'une puissance record qui permet au dictateur d'afficher une mine radieuse sur les photos officielles publiées pour l'occasion.



Comme à chaque fois, Kim Jong-Un éclate de rire ! Tout sourire, il est assis à une table installée sous une tente, quelque part sur une base militaire. Devant lui une carte du pacifique et des jumelles, sept de ses conseillers et de ses généraux l'entourent.

Dorian Malovic, auteur de La Corée du Nord en 100 questions, s'est rendu dans le pays pour le journal La Croix. Il parle d'une "image de bonheur" qui "reflète le succès, la fierté et le nationalisme coréen et un leader qui sait nous protéger".



Kim Jong-Un célèbre le sixième essai nucléaire de la Corée du Nord. Crédit : KCNA

Cette photo comme toutes les autres a pour but de faire passer un double message. Premiers destinataires : les nord coréens eux mêmes. "Il est jeune, il a une image physique qui ressemble à celle de son grand-père qui représente l'âge d'or de la Corée du Nord", explique Dorian Malovic. Le leader envoie ce message : "on est forts on est puissants".



Second destinataire du message : la communauté internationale. "On voit depuis l'arrivée de Kim Jong-Un une volonté de développer la communication extérieure, si vous n'avez pas d'images vous avez beaucoup moins de chance d'avoir de réactions visibles de la part du monde entier".



Fin novembre, Kim Jong-Un annonçait que la Corée du Nord était devenu un état nucléaire à part entière après un tir de missile a priori capable de toucher les États-Unis. Celui que Donald Trump appelle "Rocket Man" continue donc de jouer avec nos nerfs même s'il assure que son arsenal est uniquement défensif...