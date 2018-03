23 mai 2017 : 113 personnalités célèbrent les 70 ans du Festival de Cannes

publié le 27/12/2017 à 11:25

Claudia Cardinale, Pedro Almodovar, Isabelle Huppert, Will Smith, Monica Bellucci, Nanni Moretti, Catherine Deneuve, Oliver Stone, Uma Thurman, Claude Lelouch... Les plus grandes stars du cinéma réunies sur une seule photo !



Le mardi 23 mai, 113 personnalités du septième art prennent la pose ensemble pour célébrer les 70 ans du Festival de Cannes. Sur les 200 photographes accrédités seulement une dizaine ont pu saisir ce moment. Parmi eux : Valéry Hache pour l'AFP.



"Cette photo de famille a été organisée par le service presse du festival", explique-t-il. La photo a été prise au niveau du traditionnel photocall, avec une petite variante : "Pour cette occasion, ce sont les acteurs et les réalisateurs qui sont à la place du mur de photographes et les photographes à la place des stars pour les photographier".



Chaque personnalité dispose de sa place marquée au sol. Les légendes du cinéma sont toutes là dans une ambiance bonne enfant, réunies par le délégué général du festival Thierry Frémaux pendant d'une dizaine de minutes.



"Il y a eu quelques moments marrants notamment avec Agnès Varda qui a chatouillé la tête de Thierry Frémaux, Thierry Frémaux qui a tenté une 'holà' sans vraiment de succès". Après ce photocall exceptionnel, tous les artistes s'étaient donnés rendez vous pour une soirée exceptionnelle, présidée par Isabelle Huppert.