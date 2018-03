14 juillet 2016 : l'attentat de Nice endeuillait la France

publié le 26/12/2016 à 21:35

L'année 2016 a été marquée par les attentats terroristes et notamment par la terrible tragédie qui a frappé Nice. Le drame s'est noué un soir d'été, le 14 juillet sur la Promenade des Anglais quand un camion fou a semé la mort. Mohamed Lahouaiej-Bouhlel a tué ce soir de festivités 86 personnes et fait plus de 400 blessés. Après la tragédie, le temps des hommages est venu et des milliers de personnes sont revenues sur les lieux de l'attaque. Alors six mois après l'attentat où en est l'enquête? Les policiers ont récemment interpellé dix hommes le 12 décembre soupçonnés d'avoir aidé le terroriste, abattu le soir de l'attaque, à se procurer des armes.



Au lendemain de l'acte terroriste, une polémique autour de la sécurité avait rapidement fait la Une des journaux. Une question demeure : tous les moyens ont-ils été mis en oeuvre pour assurer la sécurité de la population ? Depuis, de nouvelles mesures ont été adoptées. Les policiers municipaux sont désormais autorisés à porter des armes. Autre interrogation : le renseignement a-t-il été défaillant?