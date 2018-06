publié le 16/06/2018 à 08:00

Fini la berline à papa, la nouvelle Peugeot 508 casse les codes. Il s'agit d'un mélange entre berline et coupé et ça déménage. À son bord rien à voir avec les berlines traditionnelles. La Peugeot casse les codes et prend le pari risqué de faire une voiture plus petite de 8 centimètres mais plus racée à l'aspect d'un coupé sportif germanique. Le Lion affiche clairement ses ambitions : chasser sur le territoire des allemandes.



C'est donc bien l'ambition de Peugeot. Et cela se ressent tout de suite avec une ne finition sans fausse note. Du cuir, du bois sur les versions les plus huppées. Ainsi, de série, la 508 GT embarque la sellerie cuir les sièges avant massants, électriques, l’écran GPS de 10 pouces, une palette d’aides à la conduite actives et la suspension pilotée.

Son point fort : une tenue de route au-dessus du lot. Les ingénieurs de Peugeot ont fait des prouesses avec une direction incisive, ultra précise. Au volant, on a la bonne sensation de conduire une voiture plus légère, avec sa boite auto 8 rapports. Capable de montrer aussi les crocs passant du 0 à 100 en 7 secondes 3 pour la version la plus puissante. Même si elle mériterait une motorisation plus punchy pour venir chatouiller vraiment les allemandes.

Au niveau du prix elle s'affiche, à équipement équivalent de 3 à 4.000 euros moins cher que les concurrentes allemandes. Prix d'entrée 32.500 euros. Avec bientôt un break et dans un an une version hybride. Un essai complet est à retrouver dimanche 17 juin dans Turbo sur M6 a 11h50 et sur RTL.fr.