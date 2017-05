publié le 12/05/2017 à 09:20





Le cas Chloé

Jordan est victime de son nom de famille et l’addition est salée ! En 2014, il se crée un compte sur un site de vente en ligne très connu. Il y entre toutes les informations demandées et valide avec la création d’un mot de passe. En mars dernier, il reçoit un mail du site internet lui confirmant une commande de 2347 euros comprenant des canapés, une table à manger et un Hoverboard … Il réagit donc immédiatement en téléphonant au site et il réalise qu’une certaine Anna, portant le même nom que lui (mais sans lien de parenté), s’est servie de son compte et a fait son marché !!!

