Une vitre qui vaut très cher

REPLAY - Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui de Marie-Chantal, outrée par les agissements d'une société... CPVA en profite aussi pour vous présenter ses meilleurs voeux pour 2017 !

par Julien Courbet publié le 02/01/2017 à 09:20

Le cas Marie-Chantal



L’une des vitres de la porte d’entrée du papa de Marie-Chantal s’est fissurée. Pensant à une tentative d’effraction, son papa a tout de suite téléphoné à une société trouvée dans le bottin afin qu’elle vienne effectuer les réparations nécessaires. Au final, pour changer une simple vitre, l’entreprise a fait un devis à hauteur de… 10 775 euros, le 17 octobre dernier !!! Son papa a 93 ans. Sa plus grande peur est de se faire cambrioler. Les techniciens en auraient profité pour lui dire qu’il fallait tout changer !





