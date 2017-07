publié le 04/07/2017 à 09:20





Le cas Laurent

Laurent et sa compagne achètent une maison ensemble. Le 23 mars, ils signent une offre d’achat acceptée et contresignée le jour-même par la vendeuse. Le problème, c’est que depuis, elle ne fait que retarder la signature du compromis. Elle refuse notamment ses différentes offres de financement. A chaque fois, Laurent et sa compagne accèdent à ses exigences et lui font une nouvelle offre de financement. Malgré cela, elle refuse toujours d’envoyer le compromis à son notaire. Laurent a la sensation d’être mené en bateau.

