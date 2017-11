Une rafale d'impayés

publié le 21/11/2017 à 09:20





Le cas Alison

Cela fait un an qu’une société pour laquelle le patron d'Alison a travaillé en tant que sous-traitant lui doit de l’argent. Son patron est en effet gérant d’une entreprise de sécurité événementielle et a effectué des missions de surveillance et gardiennage sur un chantier de construction. Deux factures pour un montant total de 40 564 euros restent à ce jour impayées. Il a beau les relancer très régulièrement par mails et courriers recommandés, la société reporte sans cesse le paiement des factures.

CPVA à Amiens

Très prochainement Ca peut vous arriver vient à votre rencontre.

Nos négociateurs se déplaceront dans votre région pour régler vos problèmes sur le terrain.

Vous habitez Amiens ou ses environs, appelez-nous vite au 32 10 ou laissez-nous un message sur RTL.fr ou Facebook.

Nous viendrons chez vous pour vous aider !



Première destination, on répète : Amiens et sa région !



Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !