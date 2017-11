Une histoire à dormir debout

publié le 24/11/2017 à 09:20





Le cas Marie-Noëlle

Marie-Noëlle, depuis deux mois et demi, Marie-Noëlle dort sur un matelas gonflable ! Le 2 septembre dernier, elle achète des sommiers et des matelas sur Internet. Au total, elle en a pour 1 634€40. La commande aurait été expédiée trois jours plus tard… Elle n'a jamais rien reçu ! Le service client est difficilement joignable. En guise de dédommagement, on lui propose 5% de réduction ou une couette et 2 oreillers, mais on ne lui donne toujours pas de date de livraison !







