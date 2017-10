Un wagon d'amendes

publié le 16/10/2017 à 09:20





Le cas Christian Une société de chemins de fer réclame au gendre de Christian le paiement d’amendes pour des trajets qu’il n’a pas effectués ! En 2013, il s’est en effet fait voler son portefeuille avec tous ses papiers. Depuis, quelqu’un usurpe son identité en fournissant aux contrôleurs sa pièce d’identité lorsqu’il voyage sans billet ! Résultat, les amendes sont au nom de son gendre et envoyées à son domicile. Début 2017, le Trésor public prélève près de 2000 euros sur ses comptes pour ces amendes impayées. Son gendre conteste et porte plainte pour usurpation d’identité. Il fournit également une attestation de son employeur prouvant qu’il n’était pas dans le train aux dates des amendes. En septembre, c’est le soulagement : il obtient gain de cause ! L’argent prélevé va lui être remboursé ! Mais début octobre, il déchante : la société de chemins de fer lui envoie de nouvelles amendes pour un total de près de 800 euros.



CPVA à Amiens

