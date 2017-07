Un vrai régal l'été : charcuteries et poivres

publié le 28/07/2017 à 14:30

Du lundi au vendredi de 11h à 12h30, retrouvez un menu différent à l'antenne qui réveillera vos papilles !

Vendredi 28 juillet, Jean-Michel Zecca, Nathalie Helal et Jean-Sébastien Petitdemange vous proposent l'association de la charcuterie et du poivre.





La recette gourmande de Nathalie

Saucisson de Lyon en brioche et sauce au porto

Pour 6 personnes :



- 1 saucisson de Lyon cuit



Pour la brioche :

- 8 g de levure fraîche

- 2 oeufs

- 250 g de farine

- 20 g de sucre

- 5 g de sel

- 150 g de beurre



Pour la sauce porto :

- 4 échalotes

- 40 cl de fond de veau

- 30 cl de porto

- 40 g de beurre

- sel, poivre



Préparez la pâte à brioche. Mélangez la farine, le sucre, le sel et les oeufs dans la cuve d'un robot. Ajoutez la levure délayée dans un peu d'eau tiède puis incorporez le beurre en pommade.

Pétrissez 5 minutes jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène. Mettez-la couvrez- la d'un torchon et laissez-la pousser 2 heures.



Lorsqu'elle a doublé de volume, rompez-la pour faire partir les gaz de fermentation, puis laissez-la lever de nouveau 1 heure.



Ôtez la peau du saucisson. Placez la moitié de la pâte à brioche dans un moule à cake beurré, enfoncez-y légèrement le saucisson, recouvrez avec l'autre moitié de pâte et dorez avec un jaune d'oeuf. Enfournez 15 minutes à 220°.



Hachez finement les échalotes épluchées et faites-les fondre dans le porto jusqu'à ce que le liquide soit complètement évaporé. Ajoutez alors le fond de veau et portez à ébullition. Hors du feu, incorporez petit à petit le beurre coupé en petits dés tout en fouettant.

Rectifiez l'assaisonnement, filtrez la sauce au chinois (passoire fine), et servez.





Le jeu "RTL vous régale"

Si vous êtes un expert, collez nos animateurs en direct avec vos questions culinaires les plus incongrues !

Tous les auditeurs qui passeront à l'antenne gagneront une montre RTL et le "Guide du Routard" de leur choix.



Appelez-nous au 3210 ou envoyez "REGAL" par sms au 64900.

Bonne chance !





L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien Petitdemange vous fait voyager de table en table avec ses escales culinaires.

Aujourd'hui il nous raconte les saveurs du cœur de palmier frais de l'île Maurice.





Le carnet d'adresse des artisans

Pierre Geronimi est maître artisan glacier.

Vous avez envie d'y goûter ?

Rendez-vous en boutique à Monaco, Paris, Grenoble, et en Corse ou sur son site internet : www.glacespierregeronimi.com.





Le Grand Jeu de l'été

Grand Jeu de l'été

Participez au Grand Jeu de l'été et tentez de gagner de splendides cadeaux !



Appelez le standard ou envoyez un sms : à chaque rendez-vous un auditeur est tiré au sort puis passera à l'antenne. Vous aurez le choix entre deux animateurs. Choisissez-bien ! Derrière chaque voix se cache peut-être un Iphone 7, un MacBook Air, des séjours de rêve à l'Ile Maurice... et bien d'autres !



Inscrivez-vous vite en appelant le 3210 ou en envoyant "ETE" par sms au 74900.