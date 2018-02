Un poêle pas au point

publié le 20/02/2018 à 09:20



Le cas de Jocelyne

Jocelyne, en 2012, achète un poêle à chauffer à 6 000€ auprès d’une entreprise. Elle s’occupe également de la pose et de l’entretien de l’appareil. En 2015, la société change de gérants et ne prend plus en charge le ramonage annuel de son poêle. Elle fait donc appel à d’autres professionnels. Mais, ils refusent tous d’intervenir. La raison ? Son poêle n’est pas aux normes de sécurité. On lui conseille d’ailleurs de ne plus l’utiliser. Jocelyne rappelle la société qui l’a installé pour exposer la situation. Ancien et nouveaux gérants se renvoient la balle. Pour mettre l’appareil aux normes, il faudrait payer environ 2 800€ ! Evidemment, Hélène refuse et ne comprend pas pourquoi c’est à elle de payer...





