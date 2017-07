Un cocktail de salé et d'acidulé : la sardine et la groseille

publié le 13/07/2017 à 14:30

Mercredi 12 juillet, Jean-Michel Zecca, Nathalie Helal et Jean-Sébastien Petitdemange vous proposent l'association de la sardine et de la groseille dans vos assiettes.



sardinegroseille

La recette gourmande de Nathalie

Sardines in saor

A préparer deux ou trois jours à l’avance



Préparation : 15 min

Cuisson : 25 min



Pour 4 personnes :

- 600 g de sardines

- 600 g d’oignons blancs

- 100 g de farine

- Huile d’olive extra-vierge

- Huile pour friture

- 2, 5 dl de vinaigre de vin blanc

- 100 g de raisins secs

- 40 g de pignons de pin

- 1 cuillère à soupe de sucre

- Sel

- Poivre noir



Videz et nettoyez les sardines en éliminant la tête et les écailles à l’aide d’un couteau ; gardez la queue. Rincez-les à l’eau courante, essuyez-les et refermez-les comme si elles étaient entières. Ensuite, enfarinez les sardines et faites-les frire dans l’huile de friture bien chaude. Une fois prêtes, disposez-les sur du papier absorbant afin d’éliminer l’excès d’huile et salez-les.



Épluchez et émincez les oignons. Faites-les revenir à feu doux dans une poêle avec deux cuillères d’huile d’olive. Quand ils auront pris de la couleur, ajoutez le vinaigre blanc, le sucre, du sel et du poivre. Laissez évaporer, puis coupez le feu. Disposez les raisins secs dans un bol et couvrez-les d’eau chaude pour qu’ils se réhydratent.



Disposez une couche de sardines dans un plat, recouvrez-les avec de l’oignon, des raisins secs et des pignons de pin. Puis formez une deuxième couche de sardines, oignons et pignons, et ainsi de suite. La dernière couche doit être réalisée avec une bonne dose d’oignons. Arrosez de vinaigre encore chaud. Laissez reposer 24 heures au réfrigérateur avant de déguster.





Le jeu "RTL vous régale"

Comment conserver son guacamole ? Que faire des blancs d’œufs ? Comment faire tenir sa mayonnaise ? Où trouver de bonnes tomates ?

Si vous vous posez ces questions, n'hésitez pas à nous appeler ! Nos trois animateurs vous donneront leurs trucs et astuces dignes des plus grands chefs !

Et si vous êtes expert, collez nos animateurs en direct avec vos questions culinaires les plus incongrues !

Tous les auditeurs qui passeront à l'antenne gagneront une montre RTL et le "Guide du Routard" de leur choix.



Appelez-nous au 3210 ou envoyez "REGAL" par sms au 64900.

Bonne chance !





L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien Petitdemange vous fait voyager de table en table avec ses escales culinaires.

Aujourd'hui il nous raconte le marché de "Ben Tranh" à Ho Chi Minh, au Vietnam.





Le carnet d'adresse des artisans

Marie-Claude Paulet perpétue la tradition du Manslois, un fromage frais, au lait entier de vache ou de chêvre.

Vous avez envie d'y goûter ?

Rendez-vous à la Fromagerie Le Manslois, 16110, Rivières en Charente.





