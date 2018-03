publié le 30/06/2016 à 18:12

1,266 milliard d'euros. C'est ce qui était escompté de cet Euro 2016, selon des experts. C'est Didier Primault, économiste au centre de droit et d'économie du sport de Limoges (centre réalisateur de cette étude), qui explique combien cette compétition rapporte à la France.



L'origine des rentrées d'argent vient surtout des spectateurs étrangers mais aussi de l'organisation, et des gens qui se déplacent dans les fan-zones. Selon les hypothèses de ce centre, "353 euros sont dépensés en moyenne par spectateur étranger". Si les chiffres tendaient plutôt vers 60% de spectateurs français et 40% de spectateurs étrangers, cet économiste note finalement un inversement.





"La durée des séjours a été également prolongée", a-t-il ajouté. Le panier de dépense évoqué pourrait donc augmenter par la suite. "Différents secteurs vont en profiter : la restauration et l'hôtellerie mais aussi les secteurs qui proposent des produits touristiques". La dépense dans les fan-zones a été estimée à 100 euros pour un français et 150 euros pour un spectateur étranger. 1,3 milliard d'euros étaient attendus et il se pourrait que cette somme augmente. C'est surtout sur le long terme que qu'il y aura un impact, avec les nouveaux stades ou les zones VIP même si, pour le moment, c'est difficile à monétiser.