UberPop, c'est fini

publié le 06/07/2017

Le lancement d'UberPop début 2014 avait provoqué une levée de boucliers de la part des chauffeurs de taxis et provoqué une interdiction de ce service peu de temps après, les autorités françaises estimant qu'il s'agissait purement et simplement d'un service de transport illégal et échappant à toute réglementation. La société américaine, elle, jugeait cela comme du simple covoiturage.



Des accrochages avaient d'ailleurs eu lieu à l'été 2015 entre des chauffeurs de taxis mécontents et des chauffeurs et usagers d'Uber. Uber avait pourtant, depuis, laissé son application en service malgré son statut hors-la-loi. La société espérait que la réglementation allait changer sous l'impulsion de la Cour de justice européenne, qui a tranché le mercredi 5 juillet : elle autorise définitivement la France à interdire UberPop ou tout service qui fonctionnerait sur le même modèle.