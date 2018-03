Toyota rappelle 5,8 millions de voitures à cause d'airbags défectueux

publié le 27/10/2016 à 10:29

Coup dur pour Toyota. Le constructeur japonais a annoncé mercredi 26 octobre le rappel de 5,8 millions de ses voitures. Parmi les véhicules concernés, on trouve notamment les modèles Yaris, Corolla et Hilux, produits au début des années 2000, entre 2006 et 2014. Leurs airbags potentiellement défectueux sont à l'origine de ce rappel massif.



Rien qu'au Japon, l’opération affecte environ 1,16 million de véhicules. En Europe, elle concerne 1,47 million de voitures, 820.000 en Chine et plus de 2 millions dans le reste du monde. Toute cette histoire n'est pas inédite, puisqu'elle est liée à l’équipementier Takata, qui détient 20 % du marché des ceintures et airbags pour l’industrie automobile, et qui est empêtré depuis trois ans dans une gigantesque affaire d’airbags défectueux. Ces dernières années, certains de ces dispositifs ont éclaté lors de collisions, provoquant la mort d'une quinzaine de personnes, dont 11 aux États-Unis.

Près de 100 millions de voitures concernées dans le monde

Au total, 100 millions d’exemplaires ont été concernés par des rappels passés ou à venir dans le monde. "Selon Takata, un défaut de sécurité peut survenir au niveau du gonfleur de l’airbag frontal côté conducteur ou passager à la suite d’une exposition prolongée à une température et à une humidité élevées, ainsi qu’à d’importantes variations thermiques", écrit Toyota dans un communiqué. "L’explosion du gonfleur peut projeter des fragments de métal dans le véhicule, ce qui peut entraîner des blessures ou la mort des occupants."