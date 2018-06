Sur la foi du contrat

publié le 27/06/2018 à 09:20



Le cas de Christian

Le 27 octobre 2016, Christian flashe sur une cuisine dans un grand salon de l’habitat. Il se dit que le produit exposé irait parfaitement dans la maison qu’il projette de construire pour ses vieux jours. Convaincu par le discours du commercial, il réserve le modèle et il paie 6600€ d’acompte sur un prix global de 22.000€. Mais, avant de s'engager, il prend bien soin de faire ajouter la mention « assujetti à l’obtention du permis de construire ». Et il fait bien… Car, le 8 février, la mairie refuse définitivement son permis à cause d’une nouvelle réglementation. Fort des documents officiels, le 19 mars, il écrit au vendeur de cuisines pour acter l’annulation de la commande et la restitution des 6600€ déjà versés. Problème, l’entreprise ne lui répond jamais.