publié le 30/03/2018 à 09:20



Le cas de Guillaume

Depuis plus de 2 mois Guillaume et sa compagne ne peuvent pas utiliser le seul WC de la maison. La situation est assez délicate, surtout que, chez eux, ils sont 4 ! (+ 2 enfants en bas-âge). Guillaume occupe cette maison depuis septembre dernier. Quelques mois avant son emménagement, les anciens propriétaires ont fait intervenir une entreprise pour le changement des toilettes. La facture s’élevait à plus de plus de 5 200€. En décembre dernier, les toilettes se sont bouchés. L’entreprise est intervenue, mais seulement quelques jours après son passage, le WC était de nouveau hors-service. Depuis, la société aurait proposé de connecter l’évacuation des eaux usées des toilettes avec celle de la baignoire. Une proposition que Guillaume ne peut pas accepter, notamment parce que votre sa fille est atteinte d’une maladie qui nécessite des règles d’hygiène strictes. La situation semble bloquée.



Toute l'équipe est gonflée à bloc pour vous aider. Composez le 3210 ou bien encore écrivez à rtl.fr

En cas d'envoi par courrier, adressez-nous des copies, jamais d'originaux !